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Отборочный матч чемпионата Европы. Израильтянки проиграли сборной Словакии

время публикации: 05 апреля 2024 г., 18:04 | последнее обновление: 05 апреля 2024 г., 18:04
Отборочный матч чемпионата Европы. Израильтянки проиграли сборной Словакии
AP Photo/Bernat Armangue

В стартовом матче отборочного турнира женского чемпионата Европы 2025 года сборная Израиля проиграла словачкам 0:2.

Израильтянки выступают в группе 2 лиги В, где также играют сборные Сербии и Шотландии.

Голы в ворота Форчун Рубин (Маккаби, Кирьят-Гат) в конце первого тайма забили Патрисия Хмирова (Спортинг, Уэльва, Испания) и Мария Миколайова (Санкт-Пельтен, Австрия).

Финальная часть чемпионата Европы состоится в 2025 году в Швейцарии.

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