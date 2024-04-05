Отборочный матч чемпионата Европы. Израильтянки проиграли сборной Словакии
время публикации: 05 апреля 2024 г., 18:04 | последнее обновление: 05 апреля 2024 г., 18:04
В стартовом матче отборочного турнира женского чемпионата Европы 2025 года сборная Израиля проиграла словачкам 0:2.
Израильтянки выступают в группе 2 лиги В, где также играют сборные Сербии и Шотландии.
Голы в ворота Форчун Рубин (Маккаби, Кирьят-Гат) в конце первого тайма забили Патрисия Хмирова (Спортинг, Уэльва, Испания) и Мария Миколайова (Санкт-Пельтен, Австрия).
Финальная часть чемпионата Европы состоится в 2025 году в Швейцарии.
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