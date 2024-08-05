Олимпиада. Прыжки с шестом. Арман Дюплантис установил мировой рекорд

Чемпионом Парижской олимпиады в прыжках с шестом стал швед Арман Дюплантис, установивший олимпийский рекорд 6.10 метра.

Он стал двукратным олимпийским чемпионом.

Предыдущий олимпийский рекорд (6.03) установил бразилец Тиагу Браз в 2016 году.

20 апреля этого года Арман Дюплантис установил мировой рекорд - 6.24 м. Сегодня швед предпринял три попытки побить мировой рекорд 6.25 метров. Одна из попыток была удачной.

Феноменальный швед победил с мировым рекордом. Новый олимпийский рекорд (6.10) просуществовал меньше часа.

На втором месте американец Сэм Кендрикс. Бронзовую медаль завоевал грек Эммануил Каралис.