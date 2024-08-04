Олимпиада. Медальный зачет. Лидируют американцы. Израильтяне на 25-м месте

В медальном зачете Парижской олимпиады сегодня в лидеры вышла сборная США. Американцы завоевали 19 золотых, по 26 серебряных и бронзовых медалей.

На втором месте китайцы (19 + 15 + 11).

На третьем месте сборная Франции (12 + 14 + 18).

Сборная Украины занимает 17-е место (2 + 1 +3).

Сборная Израиля на 25-м месте (1 + 4 + 1).