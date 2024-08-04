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Олимпиада. Медальный зачет. Лидируют американцы. Израильтяне на 25-м месте

время публикации: 04 августа 2024 г., 23:25 | последнее обновление: 04 августа 2024 г., 23:25
Олимпиада. Медальный зачет. Лидируют американцы. Израильтяне на 25-м месте
AP Photo/Petr David Josek

В медальном зачете Парижской олимпиады сегодня в лидеры вышла сборная США. Американцы завоевали 19 золотых, по 26 серебряных и бронзовых медалей.

На втором месте китайцы (19 + 15 + 11).

На третьем месте сборная Франции (12 + 14 + 18).

Сборная Украины занимает 17-е место (2 + 1 +3).

Сборная Израиля на 25-м месте (1 + 4 + 1).

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