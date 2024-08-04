Олимпиада. Медальный зачет. Лидируют американцы. Израильтяне на 25-м месте
время публикации: 04 августа 2024 г., 23:25 | последнее обновление: 04 августа 2024 г., 23:25
В медальном зачете Парижской олимпиады сегодня в лидеры вышла сборная США. Американцы завоевали 19 золотых, по 26 серебряных и бронзовых медалей.
На втором месте китайцы (19 + 15 + 11).
На третьем месте сборная Франции (12 + 14 + 18).
Сборная Украины занимает 17-е место (2 + 1 +3).
Сборная Израиля на 25-м месте (1 + 4 + 1).
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