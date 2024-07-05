Кубок Америки. Месси отыграл весь матч. Аргентинцы победили сборную Эквадора в серии пенальти

Первым полуфиналистом Кубка Америки, который проходит в США, стала сборная Аргентины. Аргентины в серии послематчевых пенальти победили сборную Эквадора 4:2.

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 1:1.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина (Монтьель, 90), Ромеро, Лисандро Мартинес (Ло Чельсо, 78), Тальяфико, Де Поль, Макаллистер, Фернандес (Отаменди, 78), Месси, Лаутаро Мартинес (Хулиан Альварес, 65), Николас Гонсалес.

Эквадор: Александр Домингес, Пресиадо, Феликс Торрес, Пачо, Инкапиэ, Груэсо (Йебоа, 79), Франко (Хорди Кайседо, 87), Мойсес Кайседо, Паес (Минда, 76), Сармиенто (Кевин Родригес, 76), Валенсия (Мена, 80).

Последний раз сборная Эквадора побеждала в матче Кубка Америки Южноамериканскую сборную в 2001 году. С тех пор 20 игр без побед.

Сборная Эквадора единственная команда КОНМЕБОЛ, которая никогда не побеждала в матче Кубка Америки, проиграв первый тайм.

Кендри Паэс, которого в Южной Америке нередко называют "преемником Лионеля Месси", стал самым молодым участником четвертьфиналов Кубков Америки (17 лет 61 день).

Неожиданно, но игровым преимуществом владели эквадорцы (10:7 по ударам, 4:2 по точным ударам, 5:2 по угловым).

На 6-й минуте Мойсес Кайседо вышел один на один. Защитник аргентинцев его догнал и помешал пробить. На 15-й минуте Кайседо прорвался по флангу и прострелил. Сармиенто пробил с унла вратарской. Голкипер ногой мяч парировал. Паэс пытался добить, но в ворота не попал.

На 35-й минуте аргентинцы подали первый угловой и забили гол. Макаллистер сбросил мяч на дальнюю штангу. Лиссандро Мартинес (Манчестер Юнайтед) головой внес мяч в сетку 1:0.

На 62-й минуте Эннер Валенсия не реализовал пенальти. Мяч попал в штангу. Валенсия стал первым игроком сборной Эквадора, не реализовавшим два пенальти в матчах Кубка Америки (не считая послематчевые серии).

На первой минуте компенсированного времени Кевин Родригес (Юнион, Сен-Жиллуа, Бельгия) сравнял счет 1:1.

В серии послематчевых пенальти у аргентинцев не забил Лионель Месси (попал в перекладину), у эквадорцев Анхель Мена (Лион, Мексика) и Алан Минда (Серкль Брюгге). Оба раза мяч парировал Эмилиано Мартинес. Он выиграл четвертую серию пенальти (две в Кубке Америки, две - в матчах чемпионатов мира).