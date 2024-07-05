Кадетский чемпионат Европы по софтболу. Результаты израильтянок

В последнем матче первого группового турнира кадетского женского чемпионата Европы по софтболу (спортсменки до 15 лет), который проходит в Праге, израильтянки уступили сборной Бельгии.

В матчах второго группового этапа (группа F) сборная Израиля проиграла команде Австрии 15:16 и победила полек 17:16.

Сегодня израильтянки встречаются со сборной Турции.