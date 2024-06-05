Чемпионат мира по грэпплингу. Израильтяне завоевали шесть медалей

В Польше состоялся чемпионат мира по грэпплингу (2024 ADCC amateur world grappling championships).

В весовой категории до 100 кг (возрастная категория 18 +) израильтянин Матан Хазен завоевал бронзовую медаль.

Чемпионом стал Хасан Мезиев (Латвия). Серебряную медаль завоевал босниец Фарис Мемич.

Израильтянин Тамир Барам стал чемпионом в весовой категории до 83 кг (возрастная категория 18 +).

Израильтянка Орит Мола завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 70 кг (возрастная категория 18 +).

Израильтянин Даниэль Калихман завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 45 кг (возрастная категория 13-14 лет).

Бар Горовиц завоевал серебряную медаль в весовой категории до 50 кг (возрастная категория 15-17 лет).

Абигайль Мацко стала серебряным призером в весовой категории до 60 кг (возрастная категория 15-17 лет).