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Травма Новака Джоковича. Янник Синнер станет первой ракеткой мира

время публикации: 05 июня 2024 г., 08:28 | последнее обновление: 05 июня 2024 г., 08:35
Травма Новака Джоковича. Янник Синнер станет первой ракеткой мира
AP Photo/Aurelien Morissard

Травма Новака Джоковича и его не выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции означает, что после турнира первой ракеткой мира станет итальянец Янник Синнер.

7 июня он в полуфинале Открытого чемпионата Франции сыграет с испанцем Карлдосом Алькарасом (встреча бывшей и будущей первых ракеток мира).

После снятия с турнира Новака Джоковича в полуфинал вышел норвежец Каспер Рууд.

Его соперник определится сегодня в матче Александр Зверев - Алекс де Минаур.

Новак Джокович снялся из-за травмы колена. Медицинское обследование выявило повреждение мениска.

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