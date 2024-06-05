Травма Новака Джоковича. Янник Синнер станет первой ракеткой мира

Травма Новака Джоковича и его не выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции означает, что после турнира первой ракеткой мира станет итальянец Янник Синнер.

7 июня он в полуфинале Открытого чемпионата Франции сыграет с испанцем Карлдосом Алькарасом (встреча бывшей и будущей первых ракеток мира).

После снятия с турнира Новака Джоковича в полуфинал вышел норвежец Каспер Рууд.

Его соперник определится сегодня в матче Александр Зверев - Алекс де Минаур.

Новак Джокович снялся из-за травмы колена. Медицинское обследование выявило повреждение мениска.