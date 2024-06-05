Отборочный матч женского чемпионата Европы по футболу. Шотландки разгромили израильтянок
время публикации: 05 июня 2024 г., 08:01 | последнее обновление: 05 июня 2024 г., 08:01
В венгерском городе Будаерш состоялся матч отборочного турнира женского чемпионата Европы по футболу.
Шотландки разгромили сборную Израиля 5:0.
Четыре гола забила Марта Томас (Тоттенхэм).
Довершила разгром Челси Корнет (Глазго Рейнджерс).
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