Новак Джокович перенес операцию. Он пропустит Уимблдон

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович перенес сегодня утром операцию на мениске, сообщает "Интерфакс".

Он выбыл как минимум на три недели и рискует пропустить Уимблдон. По данным британских СМИ, серб не успеет восстановиться до Уимблдона, но есть надежда, что он сможет принять участие в олимпиаде в Париже.

Новак Джокович из-за травмы снялся с четвертьфинала Открытого чемпионата Франции.

Новак Джокович - действующий чемпион Открытого чемпионата Франции. В прошлом году он дошел до финала Уимблдона.