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Спорт

Новак Джокович перенес операцию. Он пропустит Уимблдон

время публикации: 05 июня 2024 г., 13:09 | последнее обновление: 05 июня 2024 г., 13:09
Новак Джокович перенес операцию. Он пропустит Уимблдон
AP Photo/Jean-Francois Badias, File

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович перенес сегодня утром операцию на мениске, сообщает "Интерфакс".

Он выбыл как минимум на три недели и рискует пропустить Уимблдон. По данным британских СМИ, серб не успеет восстановиться до Уимблдона, но есть надежда, что он сможет принять участие в олимпиаде в Париже.

Новак Джокович из-за травмы снялся с четвертьфинала Открытого чемпионата Франции.

Новак Джокович - действующий чемпион Открытого чемпионата Франции. В прошлом году он дошел до финала Уимблдона.

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