Новак Джокович перенес операцию. Он пропустит Уимблдон
время публикации: 05 июня 2024 г., 13:09 | последнее обновление: 05 июня 2024 г., 13:09
Легендарный сербский теннисист Новак Джокович перенес сегодня утром операцию на мениске, сообщает "Интерфакс".
Он выбыл как минимум на три недели и рискует пропустить Уимблдон. По данным британских СМИ, серб не успеет восстановиться до Уимблдона, но есть надежда, что он сможет принять участие в олимпиаде в Париже.
Новак Джокович из-за травмы снялся с четвертьфинала Открытого чемпионата Франции.
Новак Джокович - действующий чемпион Открытого чемпионата Франции. В прошлом году он дошел до финала Уимблдона.
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