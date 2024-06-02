Победителем Лиги чемпионов стал мадридский "Реал"

В Лондоне состоялся финал Лиги чемпионов. Мадридский "Реал" победил дортмундскую "Боруссию" 2:0. В этом розыгрыше турнира мадридцы не потерпели ни одного поражения.

"Королевский клуб" выиграл Лигу чемпионов 15 раз (с учетом Кубка европейских чемпионов) (это рекорд). 7 раз победителем турнира становился "Милан".

"Боруссия": Кобель, Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен, Забитцер, Джан (Мален, 80), Брандт (Аллер, 81), Санчо (Байно-Гиттенс, 87), Адейеми (Ройс, 72), Фюллькруг.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди, Кроос (Модрич, 86), Вальверде, Камавинга, Беллингем (Хоселу, 85), Винисиус Жуниор (Васкес, 90), Родриго (Милитао, 90).

В первом тайме лучше играла "Боруссия". На 23-й минуте Адейеми вышел один на один, обыграл Куртуа и пробил с острого угла. Защитник "Реала" успел подстраховать своего вратаря.

На 29-й минуте Карим Адейеми вышел один на один. Куртуа парировал мяч после его удара. На 42-й минуте опасно пробил Забитцер. Куртуа выручил.

Во втором тайме "королевский клуб" прибавил.

Первый опасный момент "Реал" создал на 49-й минуте. Кроос опасно исполнил штрафной. Вратарь перевел мяч на угловой.

На 63-й минуте Фюллькруг пробил с угла вратарской. Куртуа выручил.

На 69-й минуте Беллингем выпрыгнул выше вратаря и пробил головой. Мяч пролетел рядом со штангой.

На 74-й минуте после подачи углового Карвахаль открыл счет 0:1. На 77-й минуте Беллингем оказался один перед воротами, но метров с 10 не попал в створ. На 82-й минуте Камавинга нанес удар издали. Кобель парировал мяч, летевший под перекладину.

Через минуту Винисиус Жуниор принял мяч в штрафной и удвоил преимущество "Реала" 0:2.