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Известный израильский футболист обвиняется в домашнем насилии

время публикации: 05 июня 2024 г., 16:01 | последнее обновление: 05 июня 2024 г., 16:01
Известный израильский футболист обвиняется в домашнем насилии
Wikipedia.org. Фото: Ido Erez

Бывшего футболиста сборной Израиля Ицика Зоара обвиняют в домашнем насилии, сообщаетYnet.

Его обвиняют в нападении и угрозах.

Согласно заключению, поданному в суд в Рамле, бывший футболист, бывший в состоянии алкогольного опьянения, сильно толкнул свою партнершу. Согласно заявлению, во время ссоры Ицик Зоар замахнулся на женщину кулаком.

Ицик Зоар в 1992 - 2001 годах был игроком сборной Израиля. Атакующий полузащитник выступал за клубы "Маккаби" (Яффо), "Маккаби" (Тель-Авив), "Антверпен" (Бельгия), "Маккаби" (Хайфа), "Бейтар" (Иерусалим), "Кристал Пэлас" (Лондон), "Маккаби" (Герцлия), "Маккаби" (Нетания), "Ашдод", "Апоэль" (Нацрат-Илит).

Карьеру игрока он завершил в 2005 году.

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