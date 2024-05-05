Чемпионат Европы по керлингу. Сборная Израиля вышла в дивизион В

В Шотландии завершился чемпионат Европы по керлингу в дивизионе С (третий дивизион).

Мужская сборная Израиля заняла второе место и вышла в дивизион В.

В матчах группового этапа израильтяне одержали 5 побед и потерпели два поражения. Второе место.

В полуфинале сборная Израиля победила словенцев 7:6.

В финале израильтяне уступили болгарам 4:7.