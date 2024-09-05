Молодежный чемпионат Европы по волейболу. Сборная Украины вышла в полуфинал
время публикации: 05 сентября 2024 г., 08:59 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 08:59
Завершился групповой этап молодежного чемпионата Европы по волейболу (спортсмены до 20 лет), который проходит в Греции и Сербии.
Последним полуфиналистом стала сборная Украины, победившая в последнем матче группового этапа австрийцев и обошедшая сборную Турции по дополнительным показателям.
В полуфиналах сыграют:
Франция - Чехия
Болгария - Украина.
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