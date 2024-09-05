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Молодежный чемпионат Европы по волейболу. Сборная Украины вышла в полуфинал

время публикации: 05 сентября 2024 г., 08:59 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 08:59
Молодежный чемпионат Европы по волейболу. Сборная Украины вышла в полуфинал
AP Photo/Morry Gash

Завершился групповой этап молодежного чемпионата Европы по волейболу (спортсмены до 20 лет), который проходит в Греции и Сербии.

Последним полуфиналистом стала сборная Украины, победившая в последнем матче группового этапа австрийцев и обошедшая сборную Турции по дополнительным показателям.

В полуфиналах сыграют:

Франция - Чехия

Болгария - Украина.

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