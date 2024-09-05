Молодежный чемпионат Европы по волейболу. Сборная Украины вышла в полуфинал

Завершился групповой этап молодежного чемпионата Европы по волейболу (спортсмены до 20 лет), который проходит в Греции и Сербии.

Последним полуфиналистом стала сборная Украины, победившая в последнем матче группового этапа австрийцев и обошедшая сборную Турции по дополнительным показателям.

В полуфиналах сыграют:

Франция - Чехия

Болгария - Украина.