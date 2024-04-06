x
06 апреля 2024
|
последняя новость: 10:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 апреля 2024
|
06 апреля 2024
|
последняя новость: 10:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Турниры претендентов. У женщин единоличный лидер. У мужчин без ничьих

время публикации: 06 апреля 2024 г., 10:22 | последнее обновление: 06 апреля 2024 г., 10:22
Турниры претендентов. У женщин единоличный лидер. У мужчин без ничьих
AP Photo/Stanislav Filippov, File

В Торонто продолжаются женский и мужской турниры претендентов на звание чемпиона мира по шахматам.

В мужском турнире после двух туров лидируют одержавшие во втором туре победы Доммараджу Гукеш, Видит Сантош Гуджрати (оба Индия), Фабиано Каруна (США) и россиянин Ян Непомнящий. Они набрали по 1.5 очка.

Индийские гроссмейстеры победили, играя черными. Гукеш обыграл 18-летнего Раммешбабу Прагнанадху (Индия). Видит одолел американца Хикару Накамуру.

Ян Непомнящий победил иранца Алирезу Фирузджу, выступающего под флагом Франции.

Американец победил азербайджанца Нижата Абасова.

В турнире претенденток лидирует китаянка Тань Чжуньи, одержавшая вторую победу подряд. Во втором туре она обыграла Рамешбабу Вайшали (Индия).

Украинка Анна Музычук проиграла россиянке Александре Горякиной.

Две партии завершились вничью.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 апреля 2024

Турниры претендентов. Гроссмейстеры пока настроены миролюбиво
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 ноября 2023

Командный чемпионат Европы по шахматам. Результаты сборных Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 августа 2023

Победителем Кубка мира по шахматам стал Магнус Карлсен
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 июля 2023

Украинским шахматистам посоветовали не фотографироваться со спортсменами из РФ и Беларуси