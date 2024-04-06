Турниры претендентов. У женщин единоличный лидер. У мужчин без ничьих
В Торонто продолжаются женский и мужской турниры претендентов на звание чемпиона мира по шахматам.
В мужском турнире после двух туров лидируют одержавшие во втором туре победы Доммараджу Гукеш, Видит Сантош Гуджрати (оба Индия), Фабиано Каруна (США) и россиянин Ян Непомнящий. Они набрали по 1.5 очка.
Индийские гроссмейстеры победили, играя черными. Гукеш обыграл 18-летнего Раммешбабу Прагнанадху (Индия). Видит одолел американца Хикару Накамуру.
Ян Непомнящий победил иранца Алирезу Фирузджу, выступающего под флагом Франции.
Американец победил азербайджанца Нижата Абасова.
В турнире претенденток лидирует китаянка Тань Чжуньи, одержавшая вторую победу подряд. Во втором туре она обыграла Рамешбабу Вайшали (Индия).
Украинка Анна Музычук проиграла россиянке Александре Горякиной.
Две партии завершились вничью.