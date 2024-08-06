Олимпиада. Бег на 200 метров. Израильтянин в полуфинал не вышел
время публикации: 06 августа 2024 г., 14:40 | последнее обновление: 06 августа 2024 г., 14:40
Израильский спринтер Блессинг Акваси Африфа не сумел выйти в полуфинал олимпийского турнира в беге на 200 метров.
Вчера он занял 35-е место в квалификации.
Сегодня спортсмен мог использовать второй шанс - "утешительные забеги" (repachage round).
В дополнительных забегах израильтянин занял 16-е место и в числе 6 вышедших в полуфинал не попал.
Блессинг Африфа - победитель юниорского чемпионата мира 2022 года и молодежного чемпионата Европы 2023 года.
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