x
06 июля 2024
|
последняя новость: 17:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 июля 2024
|
06 июля 2024
|
последняя новость: 17:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Теннис. Бен Шелтон установил рекорд Уимблдона по скорости подачи

время публикации: 06 июля 2024 г., 17:20 | последнее обновление: 06 июля 2024 г., 17:20
Теннис. Бен Шелтон установил рекорд Уимблдона по скорости подачи
AP Photo/Alberto Pezzali

Американец Бен Шелтон установил рекорд Уимблдона по скорости подачи. В матче второго круга против южноафриканца Ллойда Харриса он подал мяч со скоростью 246.2 км/ч.

Шелтон одержал волевую победу в матче 4:6, 7:6, 6:7, 6:3, 7:6.

Признанный Ассоциацией теннисистов-профессионалов рекорд (на турнирах АТР) установил американец Джон Изнер - 253 км/ч.

Не признанный АТР рекорд принадлежит австралийцу Сэмюэлу Гроту. В 2012 году в матче "челленджера" (проводится под эгидой Международной федерации тенниса) он подал со скоростью 263 км/ч.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 июля 2024

Теннис. Синнер и Алькарас вышли в 1/8 финала Уимблдона
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 июля 2024

Теннис. Уимблдон. Поражения Ястремской, Шнайдер, Касаткиной и Костюк
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 июля 2024

Теннис. Зверев вышел в третий круг Уимблдона. Неожиданные поражения Циципаса и Хачанова
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 июля 2024

Теннис. Возняцки, Швентек и Свитолина вышли в третий круг Уимблдона