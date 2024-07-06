Теннис. Бен Шелтон установил рекорд Уимблдона по скорости подачи

Американец Бен Шелтон установил рекорд Уимблдона по скорости подачи. В матче второго круга против южноафриканца Ллойда Харриса он подал мяч со скоростью 246.2 км/ч.

Шелтон одержал волевую победу в матче 4:6, 7:6, 6:7, 6:3, 7:6.

Признанный Ассоциацией теннисистов-профессионалов рекорд (на турнирах АТР) установил американец Джон Изнер - 253 км/ч.

Не признанный АТР рекорд принадлежит австралийцу Сэмюэлу Гроту. В 2012 году в матче "челленджера" (проводится под эгидой Международной федерации тенниса) он подал со скоростью 263 км/ч.