Евро 2024. Уникальное достижение сборной Франции
время публикации: 06 июля 2024 г., 15:56 | последнее обновление: 06 июля 2024 г., 15:56
Выйдя в полуфинал чемпионата Европы по футболу, сборная Франции установила уникальное достижение.
Французы в матчах Евро 2024 не забили ни одного гола "с игры". Такая безголевая серия длится уже шесть игр (1 матч предыдущего Евро).
В матчах с австрийцами и бельгийцами победу французам принесли автоголы соперников.
В игре с поляками Килиан Мбаппе реализовал пенальти.
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