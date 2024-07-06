Евро 2024. Уникальное достижение сборной Франции

Выйдя в полуфинал чемпионата Европы по футболу, сборная Франции установила уникальное достижение.

Французы в матчах Евро 2024 не забили ни одного гола "с игры". Такая безголевая серия длится уже шесть игр (1 матч предыдущего Евро).

В матчах с австрийцами и бельгийцами победу французам принесли автоголы соперников.

В игре с поляками Килиан Мбаппе реализовал пенальти.