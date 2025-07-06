Юниорский чемпионат мира по баскетболу. Израильтяне заняли седьмое место

Сегодня в Швейцарии завершается юниорский чемпионат мира по баскетболу (спортсмены до 19 лет).

В матче за седьмое место израильтяне победили швейцарцев 79:68.

В матче группового этапа израильтяне обыграли сборную Швейцарии 102:77.

После 10 минут 19:13, 20 - 45:32, 30 - 61:51.

Самый результативный игрок матча - форвард швейцарцев Даян Несса (25 + 8 подборов).

Лучший в составе израильтян - Орен Саар (Маккаби, Тель-Авив) (21 + 2 подбора + 4 передачи).