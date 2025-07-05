Юношеский чемпионат мира по баскетболу. Израильтяне проиграли австралийцам
время публикации: 05 июля 2025 г., 14:33 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 14:33
В Швейцарии продолжается юношеский чемпионат мира по баскетболу (спортсмены до 19 лет).
В полуфинале минитурнира за 5-8-е места израильтяне проиграли австралийцам 72:78.
Первую четверть выграли сборная Австралии 27:18.
Первая половина матча завершилась вничью 40:40.
После 30 минут 63:54 в пользу австралийцев.
Лучший игрок матча форвард сборной Австралии Роман Сюлепа (24 + 7 подборов).
В матче за 7-8-е места израильтяне сыграют с командой, проигравшей в матче Швейцария - Канада.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 июля 2025