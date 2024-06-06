Анан Халайли покинул "Маккаби" (Хайфа). Он продолжит карьеру в Бельгии
время публикации: 06 июня 2024 г., 13:49 | последнее обновление: 06 июня 2024 г., 13:49
Официальный сайт хайфского "Маккаби" сообщает, что 19-летний нападающий Анан Халайли покидает клуб.
Ожидается, что в ближайшее время форвард сборной Израиля перейдет в бельгийский клуб "Юнион" (Сен-Жилуаз).
Анан Халайли - один из героев молодежного чемпионата мира 2023 года. Израильтяне заняли третье место. Анан Халайли забил победный гол в ворота сборной Узбекистана. Он забил гол в матче за третье место против сборно Южной Кореи.
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