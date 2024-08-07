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Спорт

Олимпиада. Велотрек Михаил Яковлев в четвертьфинал не вышел

время публикации: 07 августа 2024 г., 21:34 | последнее обновление: 07 августа 2024 г., 21:34
Олимпиада. Велотрек Михаил Яковлев в четвертьфинал не вышел
AP Photo/Ricardo Mazalan

Израильский велогонщик Михаил Яковлев , установивший сегодня в квалификации олимпийский рекорд, не сумел выйти в четвертьфинал Парижской олимпиады в мужском спринте.

В одном из "утешительных заездов" он занял второе место, на 54 тысячных секунды от поляка Матеуша Рудыка.

В четвертьфинал через "утешительные заезды" вышли Матеуш Рудык и японец Юта Обара.

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