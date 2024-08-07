Олимпиада. Велотрек Михаил Яковлев в четвертьфинал не вышел

Израильский велогонщик Михаил Яковлев , установивший сегодня в квалификации олимпийский рекорд, не сумел выйти в четвертьфинал Парижской олимпиады в мужском спринте.

В одном из "утешительных заездов" он занял второе место, на 54 тысячных секунды от поляка Матеуша Рудыка.

В четвертьфинал через "утешительные заезды" вышли Матеуш Рудык и японец Юта Обара.