Олимпиада. Велотрек. Михаил Яковлев победил соперника из Малайзии и вышел в 1/16 финала
время публикации: 07 августа 2024 г., 15:44 | последнее обновление: 07 августа 2024 г., 15:48
Израильский велогонщик Михаил Яковлев вышел в 1/16 финала соревнований Парижской олимпиады в мужском спринте.
В первом раунде он победил соперника из Малайзии Мухаммада Шаха Фирдауса Сахрома.
Время Михаила - 9.779 секунды. скорость - 73.627 км/ч.
Сегодня Михаил Яковлев вошел в историю израильского спорта - стал первым израильским олимпийским рекордсменом.
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