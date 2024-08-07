Олимпиада. Велотрек. Михаил Яковлев победил соперника из Малайзии и вышел в 1/16 финала

Израильский велогонщик Михаил Яковлев вышел в 1/16 финала соревнований Парижской олимпиады в мужском спринте.

В первом раунде он победил соперника из Малайзии Мухаммада Шаха Фирдауса Сахрома.

Время Михаила - 9.779 секунды. скорость - 73.627 км/ч.

Сегодня Михаил Яковлев вошел в историю израильского спорта - стал первым израильским олимпийским рекордсменом.