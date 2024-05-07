Евролига. "Маккаби" проиграл в Греции и не вышел в Финал четырех
время публикации: 07 мая 2024 г., 23:26 | последнее обновление: 07 мая 2024 г., 23:26
"Панатинаикос" в пятом матче четвертьфинальной серии Евролиги победил тель-авивский "Маккаби" 81:72 и вышел в "Финал четырех".
Решающий матч получился упорным.
"Маккаби" выиграл первую четверть 21:19.
После первой половины ничья 41:41. На 26-й минуте ничья 49:49.
Концовка матча прошла под диктовку греков. После 30 минут 58:56.
Самый результативный игрок матча - защитник "Панатинаикоса" Кендрик Нунн ((26 + 5 подборов + 4 передачи).
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