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Евролига. "Маккаби" проиграл в Греции и не вышел в Финал четырех

время публикации: 07 мая 2024 г., 23:26 | последнее обновление: 07 мая 2024 г., 23:26
Евролига. "Маккаби" проиграл в Греции и не вышел в Финал четырех
AP Photo/Darko Vojinovic

"Панатинаикос" в пятом матче четвертьфинальной серии Евролиги победил тель-авивский "Маккаби" 81:72 и вышел в "Финал четырех".

Решающий матч получился упорным.

"Маккаби" выиграл первую четверть 21:19.

После первой половины ничья 41:41. На 26-й минуте ничья 49:49.

Концовка матча прошла под диктовку греков. После 30 минут 58:56.

Самый результативный игрок матча - защитник "Панатинаикоса" Кендрик Нунн ((26 + 5 подборов + 4 передачи).

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