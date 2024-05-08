"Золотой мяч" Диего Марадоны будет выставлен на аукцион
время публикации: 08 мая 2024 г., 11:51 | последнее обновление: 08 мая 2024 г., 11:51
"Золотой мяч", врученный Диего Марадоне как лучшему футболисту чемпионата мира 1986 года, будет выставлен на аукцион, сообщает ВВС.
Аукцион состоится в Париже 6 июня. Аукцион проводит Аукционный дом Aguttes.
Эксперт аукционного дома Франсуа Тьерри сказал, что ожидают - этот лот будет "продан за миллионы".
Сборная Аргентины в 1986 году во второй раз стала чемпионом мира. Лучшим игроком той сборной был Диего Марадона.
По слухам, "Золотой мяч" был похищен у Диего Марадоны. Преступники собирались его переплавить.
Эксперт добавил, что награда находится в аукционном доме около года и были проведены все необходимые проверки.
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