Гимн Израиля 13 раз звучал в Греции при награждениях на чемпионате Европы по ушу

Сборная Федерации ушу Израиля с триумфом вернулась с чемпионата Европы 2025, который проходил в Греции.

На этих соревнования выступали спортсмены из 26 стран, но израильская команда оказалась одной из самых заметных и успешных. Израильтянами были завоеваны 13 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Шели Мовшович завоевала три "золота" в трёх категориях и стала абсолютной чемпионкой Европы.

В составе сборной было 18 спортсменов – юные, взрослые, дебютанты и ветераны.

Вот имена израильтян – чемпионов Европы по ушу 2025 года:

• Шели Мовшович

• Михаль Бери

• Саша Френкель

• Эрика Коган

• Галия Ципор

• Николь Пузис

• Йонатан Звирин

• Рами Пузис

Над подготовкой команды работали тренеры: Елена Галкарин-Воловик и Александр Френкель.

Среди судей чемпионата Европы были двое израильтян: Кармель Окунь и Цви Звирин.

"У каждой медали – две стороны. За блестящим выступлением сборной стоит ежедневный тяжёлый труд спортсменов и тренеров. И серьёзные трудности при подготовке к соревнованиям. Несмотря на то, что команда федерации ушу уже много лет достойно представляет Израиль на международной арене, у Федерации ушу до сих пор нет достаточного финансирования и подходящих условий для тренировок сборной. Им приходится тренироваться в ограниченном пространстве, с нехваткой оборудования и времени, в условиях, которые далеки от стандартов, и которые значительно хуже, чем у других международных команд", – отмечает Александр Френкель.

При этом Федерация ушу Израиля выражает благодарность мэрии Реховота. "Именно благодаря поддержке муниципалитета Реховота спортсмены имеют возможность готовиться к международным соревнованиям", – говорит Френкель, подчеркивая, что больше ни от кого сборная Израиля помощи не получала. Федерация ушу Израиля выражает благодарность мэрии Реховота и лично мэру Матану Дилю, а также заместителю мэра, ответственному за спорт Авиву Итаху за помощь и поддержку в подготовке к чемпионату Европы.

При подготовке к этим соревнованиям была использована особая методика тренировок, разработанная тренером Александром Френкелем. Она позволила значительно повысить эффективность занятий и достичь высоких результатов даже в условиях ограниченного тренировочного времени.