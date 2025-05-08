Чемпионат Европы по баскетболу. Расписание матчей сборной Израиля

27 августа начнется 42-й чемпионат Европы по баскетюболу.Турнир пройдет в Финляндии, Латвии, Польше и на Кипре.

Сборная Израиля матчи группового этапа будет играть в Катовице, Польша.

Расписание матчей:

28 августа. Израиль - Исландия.

30 августа. Польша - Израиль.

31 августа. Израиль - Франция.

2 сентября. Бельгия - Израиль.

4 сентября. Израиль - Словения.