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Чемпионат Европы по баскетболу. Расписание матчей сборной Израиля

Баскетбол
время публикации: 08 мая 2025 г., 20:08 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 20:14
Чемпионат Европы по баскетболу. Расписание матчей сборной Израиля
AP Photo/Kyle Phillips

27 августа начнется 42-й чемпионат Европы по баскетюболу.Турнир пройдет в Финляндии, Латвии, Польше и на Кипре.

Сборная Израиля матчи группового этапа будет играть в Катовице, Польша.

Расписание матчей:

28 августа. Израиль - Исландия.

30 августа. Польша - Израиль.

31 августа. Израиль - Франция.

2 сентября. Бельгия - Израиль.

4 сентября. Израиль - Словения.

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