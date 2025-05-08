Чемпионат Европы по баскетболу. Расписание матчей сборной Израиля
время публикации: 08 мая 2025 г., 20:08 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 20:14
27 августа начнется 42-й чемпионат Европы по баскетюболу.Турнир пройдет в Финляндии, Латвии, Польше и на Кипре.
Сборная Израиля матчи группового этапа будет играть в Катовице, Польша.
Расписание матчей:
28 августа. Израиль - Исландия.
30 августа. Польша - Израиль.
31 августа. Израиль - Франция.
2 сентября. Бельгия - Израиль.
4 сентября. Израиль - Словения.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 мая 2025