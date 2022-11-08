Четверо репатриантов из России и Украины стали победителями чемпионата Израиля по бодибилдингу

Четверо новых репатриантов – Олег Николаев (из Москвы), Егор Усков (из Красногорска), Эльмира Файзулина (из Уфы) и Наталья Лемберг (из Днепра) – стали победителями чемпионата Израиля по бодибилдингу (IPC).

Президент Федерации IPC Стас Струзберг отмечает высокий уровень этих спортсменов, которые вскоре будут представлять Израиль на международных соревнованиях.

Олег Николаев и Егор Усков стали абсолютными чемпионами в своих категориях (Men's Physique и Bodybuilding, соответственно).

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Эльмира Файзулина стала абсолютной чемпионкой в категории "Бикини" и чемпионкой в категории "Бикини до 30 лет".

Наталья Лемберг победила в категории "Бикини 35+", в абсолютной категории она стала второй.

20 ноября израильские бодибилдеры отправляются на чемпионат мира, где страну будут представлять в том числе Олег Николаев и Егор Усков.