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    Спорт

    Четверо репатриантов из России и Украины стали победителями чемпионата Израиля по бодибилдингу

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    Четверо репатриантов из России и Украины стали победителями чемпионата Израиля по бодибилдингу
    Снимки предоставлены IPC     Четверо репатриантов из России и Украины стали победителями чемпионата Израиля по бодибилдингу
    Снимки предоставлены IPC

    Четверо новых репатриантов – Олег Николаев (из Москвы), Егор Усков (из Красногорска), Эльмира Файзулина (из Уфы) и Наталья Лемберг (из Днепра) – стали победителями чемпионата Израиля по бодибилдингу (IPC).

    Президент Федерации IPC Стас Струзберг отмечает высокий уровень этих спортсменов, которые вскоре будут представлять Израиль на международных соревнованиях.

    Олег Николаев и Егор Усков стали абсолютными чемпионами в своих категориях (Men's Physique и Bodybuilding, соответственно).

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    Эльмира Файзулина стала абсолютной чемпионкой в категории "Бикини" и чемпионкой в категории "Бикини до 30 лет".

    Наталья Лемберг победила в категории "Бикини 35+", в абсолютной категории она стала второй.

    20 ноября израильские бодибилдеры отправляются на чемпионат мира, где страну будут представлять в том числе Олег Николаев и Егор Усков.

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