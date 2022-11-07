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    Спорт

    Бецалель Смотрич потребовал запретить проведение футбольных матчей по субботам

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    Бецалель Смотрич потребовал запретить проведение футбольных матчей по субботам
    Yonatan Sindel, Sraya Diamant/Flash90

    Глава партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич настаивает на том, что матчи израильских футбольных лиг не должны проводиться по субботам, так как на них не могут присутствовать соблюдающие еврейские традиции болельщики. По информации Walla News, соответствующее требование было направлено в понедельник, 7 ноября, председателю совета директоров Ассоциации футбола Эрезу Кальфону.

    "Отлучение от футбола половины израильтян, как игроков, так и зрителей, должно прекратиться, это недемократично, неспортивно, и не по-еврейски", – утверждает Смотрич. Он упомянул, что в течение полутора лет проводились встречи с представителями министерства спорта в надежде исправить ситуацию, но ни министр, ни министерство не проявили должной заинтересованности.

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    Walla News обращает внимание на то, что в письме Смотрича, состоящем из 10 пунктов, не упоминается о детско-юношеских лигах, матчи которых также проводятся по субботам и в них участвуют десятки тысяч подростков и молодых людей, которые в будние дни учатся.

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    Активисты организации "Свободный Израиль" крайне обеспокоены требованием Бецалеля Смотрича. Ури Кейдар, генеральный директор организации обратился к футбольной лиге с просьбой найти решение, которое позволит религиозным болельщикам посещать матчи, проводимые в субботу. "Мы призываем Лигу по футболу найти решение, которое позволит представителям религиозной общины посещать игры по субботам и будет соответствовать их ценностям (например, не оплачивать билет на месте), а письмо Бецалеля Смотрича выбросить в мусорное ведро, прежде чем он принесет в жертву традицию огромного количество израильтян в угоду своим радикальным взглядам", – говорится в обращении "Свободного Израиля".

    Walla News в свою очередь напоминает о скандале, произошедшем в мае 2020 года, в период эпидемии коронавируса. Мири Регев, возглавлявшая в тот период министерство спорта, потребовала разрешить израильским футболистам возобновить тренировки, как это сделали во всем мире. В ответ на это Смотрич пренебрежительно бросил: "Потому что во всем мире футбол – настоящий". Позднее он за эту фразу извинился.

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    В администрации футбольных лиг так прокомментировали требование Бецалеля Смотрича: "Еще до создания государства в Израиле играли в футбол по субботам. Игры израильских лиг проводятся по пятницам, субботам, воскресенья и понедельникам, так что те, кто хотят посетить футбольный матч, вне зависимости от того, религиозные это болельщики или светские, они могут сделать это в удобный для себя день".

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