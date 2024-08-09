Олимпиада. Египетского борца задержали по подозрению в сексуальном насилии

Французская полиция задержала египетского борца, участника Парижской олимпиады, по подозрению в сексуальном насилии, сообщает ТАСС со ссылкой на французские СМИ.

Прокуратура Парижа начала расследование.

Имя спортсмена не называется.

Борец подозревается в домогательствах к женщине в кафе. Во время инцидента он был в состоянии алкогольного опьянения.