Зеленский и Путин могут встретиться в ближайшие дни в Стамбуле
Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин могут встретиться в ближайшие дни в Стамбуле.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Hurriyet. По словам Эрдогана, договоренности, сформированные на переговорах делегаций Украины и России, станут основой для встречи уровня президентов двух стран.
Как сообщает канцелярия турецкого президента, в ходе состоявшихся 1 апреля телефонных переговоров с Владимиром Путиным Реджеп Тайип Эрдоган призвал Москву действовать в интересах здравого смысла и продолжать диалог. Накануне Эрдоган говорил на ту же тему с президентом Зеленским.
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// NEWSru.co.il // В мире // 29 марта 2022
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