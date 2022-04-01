Зеленский и Путин могут встретиться в ближайшие дни в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин могут встретиться в ближайшие дни в Стамбуле.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Hurriyet. По словам Эрдогана, договоренности, сформированные на переговорах делегаций Украины и России, станут основой для встречи уровня президентов двух стран.

Как сообщает канцелярия турецкого президента, в ходе состоявшихся 1 апреля телефонных переговоров с Владимиром Путиным Реджеп Тайип Эрдоган призвал Москву действовать в интересах здравого смысла и продолжать диалог. Накануне Эрдоган говорил на ту же тему с президентом Зеленским.