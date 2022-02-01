Расследование гибели "Мисс США 2019": основная версия – самоубийство

Трагическая гибель 30-летней Чесли Крист – адвоката и телеведущей, обладательницы титула "Мисс США 2019" – широко обсуждается в американских СМИ. Судя по заявлениям полиции, версия о самоубийстве является основной.

Издание The New York Times цитирует заявление представителя департамента полиции Нью-Йорка лейтенанта Томаса Антонетти, который говорит, что смерть Крист, тело которой было найдено 30 января около 60-этажного небоскреба в районе Вест-Сайд на Манхэттене, расследуется как самоубийство.

Сайт телеканала CNN отмечает: детектив Мартин Браун подтвердил, что обстоятельства смерти Крист расследуются, однако отказался сообщить более подробную информацию. В публикации отмечается, что при расследовании самоубийств полиция как правило не дает комментариев.

Первое сообщение о гибели Чесли Крист опубликовало издание New York Post. В статье отмечалось, что Чесли жила на 9-м этаже дома, рядом с которым ее нашли, однако в последний раз ее видели на открытой площадке на 29-м этаже. По данным NYPost, Крист покончила с собой. Незадолго до самоубийства она написала на своей странице в Instagram: "Пусть этот день принесет вам покой".

Источники NYPost сообщили, что Чесли Крист оставила записку, в которой говорилось, что она хочет оставить все свое имущество матери – также бывшей участнице конкурса красоты, которая была коронована как "Миссис Северная Каролина" в 2002 году. При этом по записке невозможно судить о мотивах Чесли.

В более поздних публикациях журналисты подробно пишут о жизненном пути Чесли Крист, пытаясь найти ответ на вопрос: почему она ушла из жизни. В ряде публикаций даются телефоны психологических служб, так как иногда информация о самоубийстве знаменитости приводит к новым попыткам добровольного ухода из жизни.

Чесли Крист родилась 28 апреля 1991 года в Джексоне (штат Мичиган), позже ее семья переехала в Шарлотт (штат Северная Каролина). У нее пять братьев и сестер. Чесли окончила Университет Южной Каролины, специализируясь в области бизнеса, затем получила ученую степень в сфере делового администрирования, после чего получила степень юриста в Университете Уэйк Форест. Увлекалась легкой атлетикой. В 2017 году она поступила на службу в юридическую фирму Poyner Spruill, где занималась гражданскими судебными процессами и оказывала бесплатную юридическую помощь заключенным, которые могли быть осуждены несправедливо. После победы на конкурсе красоты "Мисс США 2019" Чесли взяла "творческий отпуск", а затем уволилась, заявляют в этой компании (ранее издание NYPost писало, что она была доктором юридических наук и практикующим адвокатом).

Никаких сведений о личной жизни Чесли Крист СМИ не публикуют. Судя по уточненным данным, в последние годы у нее не было юридической практики.