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NEWSru.co.il :: В мире31 января 2022 г., 06:10

Прыжок с небоскреба: в Нью-Йорке покончила с собой "Мисс США 2019"

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Прыжок с небоскреба: в Нью-Йорке покончила с собой "Мисс США-2019"

В воскресенье, 30 января, около 60-этажного небоскреба в Нью-Йорке было найдено тело 30-летней Чесли Крист – обладательницы титула "Мисс США 2019". Известно, что Чесли жила в этом доме на 9-м этаже. Как сообщает New York Post, в последний раз ее видели на 29-м этаже. По всей видимости, Крист покончила с собой.

Незадолго до самоубийства Крист написала на своей странице в Instagram: "Пусть этот день принесет вам покой".


Источники сообщили, что Чесли Крист оставила записку, в которой говорилось, что она хочет оставить все свое имущество матери – также бывшей участнице конкурса красоты, которая была коронована как миссис Северная Каролина в 2002 году. При этом по записке невозможно судить о мотивах Чесли.

Чесли Крист была успешным адвокатом. Судя по ее записям в Instagram, она обращалась в психотерапевтам и психиатрам.

Примечательно, что Челси стала победительницей конкурса "Мисс США 2019" уже будучи доктором юридических наук и практикующим адвокатом. Кроме того, она вела свой модный блог, в котором рассказывала женщинам о новинках делового стиля одежды. Помимо прочего, она давала советы о том, как следить за своим психическим здоровьем.

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