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NEWSru.co.il :: В мире1 февраля 2022 г., 07:44

Завершен кризис в посольстве Израиля в Киеве

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Завершен кризис в посольстве Израиля в Киеве

Забастовка в посольстве Израиля в Киеве, объявленная рабочим комитетом МИДа, завершена после того, как министр иностранных дел Яир Лапид договорился с министерством финансов о возобновлении выплаты сотрудникам посольства надбавки за риск.

Отметим, что надбавка была снята ретроактивно с января 2021 года, за последние месяцы с момента принятия решения, в результате чего работники посольства получили в январе неожиданно маленькие зарплаты.

"Надбавку за риск" получают сотрудники израильских дипломатических миссий в разных странах, где условия работы считаются опасными по тем или иным критериям. В минфине утверждают, что надбавка начисляется в соответствии с оценкой рисков подразделения безопасности в министерстве иностранных дел, и пересчитывается ежегодно в соответствии с данными, получаемыми из МИДа.


Напомним, что в начале января 2022 года наш сайт опубликовал интервью с израильским послом в Киеве Михаилом Бродским. Дипломату был задан вопрос, есть ли у Израиля конкретные планы эвакуации израильтян, содействия репатриации проживающих в Украине евреев в случае вторжения.

"По нашей оценке, на данный момент ситуация не настолько опасна, чтобы говорить о конкретных планах. С другой стороны, у каждого израильского посольства есть план действий на случай чрезвычайной ситуации. Есть он и у нас. Если возникнет необходимость, мы будем действовать соответственно этому плану", - ответил тогда наш собеседник.

20 января на официальном сайте посольства Израиля в Украине была опубликована просьба консульского отдела израильского МИДа о заполнении анкеты "в свете сложившейся в Украине ситуации". Отмечалось, что в кризисной ситуации это позволит консульскому отделу быстро связаться с израильтянами, находящимися на территории Украины.

24 января газета "Гаарец" сообщила, что израильские власти готовятся к массовой эвакуации евреев из зоны конфликта в случае российского вторжения в Украину. Согласно публикации, на Востоке Украины проживает около 75000 евреев, и речь идет о крупнейшей подобной операции за последние десятилетия.

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