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NEWSru.co.il :: В мире31 января 2022 г., 15:41

На фоне напряженности между Россией и Украиной посольство Израиля в Киеве прекратило прием посетителей

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На фоне напряженности между Россией и Украиной посольство Израиля в Киеве прекратило прием посетителей

Профсоюз работников израильского МИДа объявил о забастовочных санкциях в посольстве Израиля в Киеве в связи с решением министерства финансов снять так называемую "надбавку на риск", которые получали сотрудники посольства.

Отметим, что надбавка была снята ретроактивно, за последние месяцы с момента принятия решения.

"Надбавку на риск" получают сотрудники израильских дипломатических миссий в разных странах, где условия работы считаются опасными по тем или иным критериям.


По распоряжению профсоюза сотрудников МИДа посольство Израиля в Украине временно приостановило работу. Сообщается, что посетители будут приниматься только в чрезвычайных ситуациях.

Редакция NEWSru обратилась за комментарием в рабочий комитет министерества иностранных дел. Мы следим за развитием ситуации.

Напомним, что в начале января 2022 года наш сайт опубликовал интервью с израильским послом в Киеве Михаилом Бродским. Дипломату был задан вопрос, есть ли у Израиля конкретные планы эвакуации израильтян, содействия репатриации проживающих в Украине евреев в случае вторжения.

"По нашей оценке, на данный момент ситуация не настолько опасна, чтобы говорить о конкретных планах. С другой стороны, у каждого израильского посольства есть план действий на случай чрезвычайной ситуации. Есть он и у нас. Если возникнет необходимость, мы будем действовать соответственно этому плану", - ответил тогда наш собеседник.

20 января на официальном сайте посольства Израиля в Украине была опубликована просьба консульского отдела израильского МИДа о заполнении анкеты "в свете сложившейся в Украине ситуации". Отмечалось, что в кризисной ситуации это позволит консульскому отделу быстро связаться с израильтянами, находящимися на территории Украины.

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