Роман Протасевич об Александре Лукашенко: "Не бывает политиков, которые были бы однозначны"
Бывший белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич, арестованный в Минске после принудительной посадки самолета и до недавнего времени находившийся под домашним арестом, дал интервью изданию Znak.
В интервью Протасевич говорит, что не уверен в том, что Александр Лукашенко действительно проиграл президентские выборы, и заявляет, что альтернативы Лукашенко нет.
"А что касается Лукашенко, то не бывает политиков, которые были бы однозначны. У каждого крупного политика есть свои скелеты в шкафу, свои недостатки и проблемы", - заявляет бывший оппозиционер.
Протасевич также в интервью утверждает, что не подвергался психологическому или физическому воздействию со стороны белорусских силовиков, рассказывает о внутренних конфликтах в оппозиции и заявляет, что хочет исправить совершенные им ошибки и "быть полезным белорусскому государству и обществу".
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