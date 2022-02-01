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NEWSru.co.il :: В мире1 февраля 2022 г., 14:17

Роман Протасевич об Александре Лукашенко: "Не бывает политиков, которые были бы однозначны"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Роман Протасевич об Александре Лукашенко: "Не бывает политиков, которые были бы однозначны"

Бывший белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич, арестованный в Минске после принудительной посадки самолета и до недавнего времени находившийся под домашним арестом, дал интервью изданию Znak.

В интервью Протасевич говорит, что не уверен в том, что Александр Лукашенко действительно проиграл президентские выборы, и заявляет, что альтернативы Лукашенко нет.


"А что касается Лукашенко, то не бывает политиков, которые были бы однозначны. У каждого крупного политика есть свои скелеты в шкафу, свои недостатки и проблемы", - заявляет бывший оппозиционер.

Протасевич также в интервью утверждает, что не подвергался психологическому или физическому воздействию со стороны белорусских силовиков, рассказывает о внутренних конфликтах в оппозиции и заявляет, что хочет исправить совершенные им ошибки и "быть полезным белорусскому государству и обществу".

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