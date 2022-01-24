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NEWSru.co.il :: В мире24 января 2022 г., 16:15

Роман Протасевич сообщил, что начинает сотрудничать с провластной организацией "Системная правозащита"

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Роман Протасевич сообщил, что начинает сотрудничать с провластной организацией "Системная правозащита"

Бывший белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич, арестованный в Минске после принудительной посадки самолета и до недавнего времени находившийся под домашним арестом, сообщил в своем Twitter, что начинает  сотрудничество с центром "Системная правозащита".

Центр был создан минувшей осенью провластным и пророссийским активистом Дмитрием Беляковым. В описании центра написано: "Обеспечение законности при условии гуманного отношения к человеку, участия в его судьбе".

23 мая Роман Протасевич с подругой, гражданкой России Софией Сапегой, летел из Афин в Вильнюс. Самолет был принудительно посажен в Минске, где Романа и Софью задержали и поместили в СИЗО. В отношении Протасевича в Беларуси было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему грозило до 15 лет лишения свободы. Софью Сапегу белорусские власти обвиняли в "разжигании социальной вражды и розни" и подозревали в "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок".


Минувшим летом Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест.

В декабре Сапеге были предъявлены обвинения по статье о разжигании вражды. 

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