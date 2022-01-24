Роман Протасевич сообщил, что начинает сотрудничать с провластной организацией "Системная правозащита"
Бывший белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич, арестованный в Минске после принудительной посадки самолета и до недавнего времени находившийся под домашним арестом, сообщил в своем Twitter, что начинает сотрудничество с центром "Системная правозащита".
Центр был создан минувшей осенью провластным и пророссийским активистом Дмитрием Беляковым. В описании центра написано: "Обеспечение законности при условии гуманного отношения к человеку, участия в его судьбе".
23 мая Роман Протасевич с подругой, гражданкой России Софией Сапегой, летел из Афин в Вильнюс. Самолет был принудительно посажен в Минске, где Романа и Софью задержали и поместили в СИЗО. В отношении Протасевича в Беларуси было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему грозило до 15 лет лишения свободы. Софью Сапегу белорусские власти обвиняли в "разжигании социальной вражды и розни" и подозревали в "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок".
Минувшим летом Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест.
В декабре Сапеге были предъявлены обвинения по статье о разжигании вражды.
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