Правозащитный центр "Весна": в Беларуси почти тысяча политзаключенных

В субботу, 1 января, правозащитный центр "Весна" объявил, что за декабрь число политзаключенных в Беларуси увеличилось на 82 человека, достигнув 970.

При этом отмечает, что число политзаключенных в Беларуси продолжает неуклонно увеличиваться.

За декабрь 2021 года, по данным "Весны", в Беларуси было осуществлено 29 административных арестов общей продолжительностью в 381 сутки.

"Правозащитники и журналисты продолжают фиксировать многочисленные факты жестокого обращения в отношении граждан, лишенных свободы по политическим мотивам, задержанных и подвергнутых административному аресту за участие в мирных собраниях. Умышленно созданные... бесчеловечные условия содержания для данной категории арестованных расцениваются экспертами ПЦ "Весна" как пытки. Пытки по-прежнему применяются в ходе расследования политически мотивированных уголовных дел", – говорится в сообщении.