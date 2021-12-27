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NEWSru.co.il :: В мире27 декабря 2021 г., 15:55

В Минске приговорен к 11 годам тюрьмы россиянин Александр Дудников

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В Минске приговорен к 11 годам тюрьмы россиянин Александр Дудников

Минский городской суд вынес приговор по делу гражданина России Александра Дудникова, который был признан виновным в озвучивании роликов белорусской оппозиции. 21-летнего россиянина приговорили к 11 годам лишения свободы.

Суд согласился с обвинением, настаивавшем именно на таком наказании, вменяя ему разжигание розни и призывы к нанесению вреда национальной безопасности Беларуси. Заседания проходили в закрытом режиме.

Адвокат осужденного Антон Гашинский сообщил, что его подзащитный намерен обжаловать вердикт. Он отметил, что даже приговоры за убийства обычно оказываются более мягкими.


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