Российский самолет-разведчик вторгся в воздушное пространство Швеции

Командование вооруженных сил Швеции сообщило, что вечером 29 апреля в воздушное пространство королевства в районе балтийского острова Борнхольм вторгся разведывательный самолет АН-30 российских ВВС.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист назвал действия российской стороны неприемлемыми и непрофессиональными. Также отмечается, что это второй подобный инцидент с российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Добавим, что российско-украинская война заставила Швецию задуматься о вступлении в NATO, отказавшись тем самым от нейтралитета, установленного в 1815 году – после завершения Наполеоновских войн. Рассматривает эту возможность и Финляндия, нейтральная с 1944 года.

Представители российского руководство выступили с угрозами в адрес этих государств, что лишь укрепило граждан Швеции и Финляндии в намерении присоединиться к альянсу. Как ожидается, Финляндия и Швеция сделают это уже в ближайшие месяцы.