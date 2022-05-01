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NEWSru.co.il :: В мире1 мая 2022 г., 12:01

Российский самолет-разведчик вторгся в воздушное пространство Швеции

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Российский самолет-разведчик вторгся в воздушное пространство Швеции

Командование вооруженных сил Швеции сообщило, что вечером 29 апреля в воздушное пространство королевства в районе балтийского острова Борнхольм вторгся разведывательный самолет АН-30 российских ВВС.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист назвал действия российской стороны неприемлемыми и непрофессиональными. Также отмечается, что это второй подобный инцидент с российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Добавим, что российско-украинская война заставила Швецию задуматься о вступлении в NATO, отказавшись тем самым от нейтралитета, установленного в 1815 году – после завершения Наполеоновских войн. Рассматривает эту возможность и Финляндия, нейтральная с 1944 года.


Представители российского руководство выступили с угрозами в адрес этих государств, что лишь укрепило граждан Швеции и Финляндии в намерении присоединиться к альянсу. Как ожидается, Финляндия и Швеция сделают это уже в ближайшие месяцы.

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