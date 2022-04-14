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NEWSru.co.il :: В мире14 апреля 2022 г., 12:52

Щвеция и Финляндия договариваются о вступлении в NATO, Россия угрожает ядерной эскалацией

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в центре) на пресс-конференции с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто (слева) и министром иностранных дел Швеции Анн Линде (справа) в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

В Стокгольме прошел шведско-финский саммит, посвященный возможному присоединению Швеции и Финляндии к NATO. Государства, находящиеся в непосредственной близости от России, полагают, что не смогут защитить себя самостоятельно.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что дискуссия о вступлении в альянс займет не месяцы, а недели. "Нам нужно выработать видение будущего. Мы используем это время и для того, что прийти к общему знаменателю в том, что касается вопросов безопасности", - сказала она.

Ее шведская коллега Магдалена Андерсон констатировала, что российское вторжение в Украину коренным образом изменило ситуацию: "24 февраля история разделилась на до и после, и мы должны это основательно обдумать". Когда ее попросили прокомментировать сообщение шведских СМИ, что решение о вступлении уже принято, политик ушла от ответа.


13 апреля финское правительство передало на рассмотрение парламента отчет с анализом последствий вступления в NATO. Согласно документу, присоединение Финляндии и Швеции к альянсу повысит региональную стабильность благодаря параграфу о коллективной безопасности, но вызовет недовольство России.

Россия не замедлила подтвердить правильность этого вывода. Заместитель секретаря Совета Безопасности пригрозил балтийскому региону ядерной эскалацией, а также обещал направить сухопутные войска на финскую границу и усилить Балтийский флот.

Комментируя это заявление, министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас отметил, что угроза разместить ядерное оружие в Балтийском регионе не имеет оснований: все знают, что Россия уже расположила ядерные ракеты под Калининградом.

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