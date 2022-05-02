Обстрелы "Азовстали" продолжаются, эвакуация приостановлена

В понедельник, 2 мая, начальник патрульной полиции Донецкой области Михаил Вершинин, который участвует в обороне Мариуполя, сообщил редакции NEWSru.co.il, что противник продолжает обстрелы территории завода "Азовсталь". Начиная с раннего утра, по словам Вершинина, работает авиация, корабельная артиллерия и танки.

Напомним, накануне с территории завода были эвакуированы около 100 гражданских лиц. Еще сотни гражданских остаются на "Азовстали".

Пока неизвестно, когда будет проведена еще одна эвакуация гражданских лиц. Также неизвестно, будет ли достигнута договорённость об эвакуации раненых.

По словам Вершинина, российская сторона предлагает вывезти раненых в госпиталь в Ростове, где они будут находиться в статусе военнопленных и ждать обмена.

Вместе с ранеными на заводе остаются медики и их семьи, в том числе маленькие дети.

Как говорит Вершинин, защитники Мариуполя, находящиеся на "Азовстали", сдаваться в плен не собираются и надеются, что будет достигнута договоренность по "зеленому коридору" для всех гражданских и военных на подконтрольную Украине территорию.