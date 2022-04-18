Алиса передает привет бабушке Свете из подвала "Азовстали". "Мы больше недели не знали, что с дочкой и внучкой"

В социальных сетях и украинских СМИ появилось видео с четырехлетней Алисой, которая находится в одном из подвалов завода "Азовсталь" в Мариуполе.

"Азовсталь" – последний рубеж украинской обороны в городе. Накануне наша редакция сообщала, что на территории завода могут оставаться сотни мирных жителей, укрывшихся от обстрелов.

На снятом в подвале видео четырехлетняя девочка говорит, что хочет домой и передает привет "бабушке Свете".

Редакция NEWSru.co.il нашла Светлану, бабушку Алисы, и поговорила с женщиной о внучке и о дочери.

В настоящий момент Светлана с мужем находятся в Польше, куда они уехали еще в октябре прошлого года. Когда началась война, дочь Светланы, 27-летняя В., работала в 61-м военно-мобильном госпитале в Мариуполе хирургической медсестрой.

"В какой-то момент госпиталь разбомбили и связь прекратилась. Мы больше недели не знали, что с дочкой и внучкой. Ужасно переживали, новости-то смотрим. Но связи тогда ни с кем не было", – рассказывает Светлана.

Через дней восемь или десять, по словам женщины, ей позвонила дочь и сказала, что "их перевели" на "Азовсталь". Внучка Светланы, четырехлетняя Алиса, все время с мамой. По словам Светланы, в Мариуполе у них нет других родственников, поэтому Алиса все время с мамой, из-за чего В. была вынуждена забрать дочь на "Азовсталь".

Светлана говорит, что раз в несколько дней получает от дочки короткие сообщения. "Мама, мы живы". "Мама, все хорошо".