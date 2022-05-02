Иерусалим:
13 - 27°
Тель-Авив:
17 - 24°
Эйлат:
21 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире2 мая 2022 г., 03:27

Губернатор Белгородской области сообщил о двух сильных взрывах

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Губернатор Белгородской области сообщил о двух сильных взрывах

В ночь на понедельник, 2 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух сильных взрывах. Детали происшедшего пока не публикуются.

"30 минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет. Уже появились в социальных сетях кадры о вспышках в небе. Самое главное – пострадавших и разрушений нет. Всю остальную информацию постараюсь уточнить уже утром", – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Позднее Гладков уточнил, что взрывы связаны с "боевыми задачами" российской авиации.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 01 мая 2022
Появились сообщения об очередном взрыве под Белгородом
// NEWSru.co.il // В мире // 27 апреля 2022
В Белгородской области, около границы с Украиной, горит склад боеприпасов
// NEWSru.co.il // В мире // 19 апреля 2022
Губернатор Белгородской области РФ объявил об обстреле со стороны Украины

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:30 Продолжается эвакуация мирных жителей из Мариуполя в Запорожье
12:24 Обстрелы "Азовстали" продолжаются, эвакуация приостановлена
11:26 Минобороны РФ: за сутки поражены 38 военных объектов Украины
10:39 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 68-й день войны
10:29 ВСУ: около острова Змеиный "Байрактар" уничтожил два российских катера "Раптор"
09:31 Глава администрации: в Луганской области в результате обстрелов за последние сутки есть жертвы, разрушены десятки домов
03:27 Губернатор Белгородской области сообщил о двух сильных взрывах
23:45 Лавров о еврейском происхождении Зеленского: "Боюсь ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь"
22:12 В Лондоне группа подростков избила двух 11-летних еврейских детей
19:01 Первомай в Париже: демонстранты бьют витрины и строят баррикады
Загрузка...