Губернатор Белгородской области сообщил о двух сильных взрывах

В ночь на понедельник, 2 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух сильных взрывах. Детали происшедшего пока не публикуются.

"30 минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет. Уже появились в социальных сетях кадры о вспышках в небе. Самое главное – пострадавших и разрушений нет. Всю остальную информацию постараюсь уточнить уже утром", – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Позднее Гладков уточнил, что взрывы связаны с "боевыми задачами" российской авиации.