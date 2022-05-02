Губернатор Белгородской области сообщил о двух сильных взрывах
В ночь на понедельник, 2 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух сильных взрывах. Детали происшедшего пока не публикуются.
"30 минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет. Уже появились в социальных сетях кадры о вспышках в небе. Самое главное – пострадавших и разрушений нет. Всю остальную информацию постараюсь уточнить уже утром", – написал Гладков в своем телеграм-канале.
Позднее Гладков уточнил, что взрывы связаны с "боевыми задачами" российской авиации.
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