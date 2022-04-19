Губернатор Белгородской области РФ объявил об обстреле со стороны Украины
Утром во вторник, 19 апреля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об обстреле со стороны Украины села Головчино Грайворонского района, расположенного возле границы.
По данным российской стороны, пострадала одна местная жительница.
Заявление губернатора Белгородской области было распространено российскими государственными СМИ.
Украинское агентство УНIАН называет эту информацию провокацией на фоне начала новой фазы войны в восточном регионе Украины.
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