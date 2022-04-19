Губернатор Белгородской области РФ объявил об обстреле со стороны Украины

Украинское агентство УНIАН называет эту информацию провокацией на фоне начала новой фазы войны в восточном регионе Украины.

Утром во вторник, 19 апреля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об обстреле со стороны Украины села Головчино Грайворонского района, расположенного возле границы.

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