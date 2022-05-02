Телефон премьер-министра Испании был взломан с помощью израильского ПО

Власти Испании сообщили, что шпионская программа Pegasus, разработанная израильской компанией NSO, была обнаружена в телефонах премьер-министра Педро Санчеса и министра обороны Маргариты Роблес.

По словам члена кабинета Феликса Боланоса, отвечающего за координацию деятельности министерств, речь идет о грубом и незаконном иностранном вмешательстве. "Это не предположение, а установленный факт, причем крайне серьезный", - подчеркнул он.

Министр заявил, что Испания – демократическое государство, и так могут действовать только официальные инстанции и только с санкции суда. "Ничего из этого сделано не было. Поэтому речь идет об иностранном вмешательстве", - сказал он.

Политик сообщил, что телефон Санчеса был взломан в мае 2021 года, а Роблес – в июне 2021 года. С обоих телефонов была похищена информация, но это имело место только один раз. Он не предоставил информацию о том, стоит ли за взломом государство или другие структуры.

Напомним, что разработанная в Израиле программа позволяет без участия пользователя сгружать информацию с телефона, задействовать камеру и микрофон. NSO утверждает, что обеспечение поставлялось с ведома израильских властей службам безопасности государств с запретом на его передачу.