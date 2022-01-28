МИД Финляндии: израильское ПО Pegasus использовалась для слежки за финскими дипломатами

МИД Финляндии заявил в пятницу, 28 января, что шпионское программное обеспечение Pegasus, разработанное израильской компанией NSO Group, использовалось для слежки за финскими дипломатами, работавшими за рубежом, предоставляя полный доступ к их мобильным устройствам, будь то Apple или Android. Об этом пишет "Исраэль а-Йом" со ссылкой на МИД Финляндии.

Кто именно стоял за организацией слежки, финский МИД не сообщает, однако подверкивает, что проведенное осенью и зимой 2021-2022 года расследование позволило прервать процесс слежки.

"Когда в 2011 году израильская компания NSO Group выпустила новый шпионский продукт, известный как Pegasus, это изменило правила ведения кибервойн", - отмечает The New York Times в статье, опубликованной в этот же день, 28 января.

Согласно данным этого издания, ФБР купило версию программного обеспечения Pegasus в 2019 году, и с тех пор официальные лица США в администрациях Трампа и Байдена обсуждали, использовать ли его как внутри страны, так и за рубежом. Однако пока ФБР решило этого не делать. ЦРУ также приобрело шпионское ПО и передало его властям африканской республики Джибути, чтобы помочь им в борьбе с террором, несмотря на внушительный список нарушений прав человека в этой стране.

The New York Times отмечает, что Израиль неоднократно использовал выдачу лицензий на ПО Pegasus, разработанную израильской компанией NSO Group, чтобы улучшить отношения с теми или иными странами.