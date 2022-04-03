Минобороны РФ заявило, что свидетельства о массовых убийствах в Буче сфальсифицированы

Министерство обороны России отрицает совершение российскими солдатами массовых убийств в оккупированных городах в Украине.



- Городок Буча Киевской области после освобождения. Фоторепортаж



"Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих <...> являются очередной провокацией", – цитирует РИА Новости источник в минобороне.

Минобороны России утверждает, что "за все время нахождения населенного пункта под контролем россиян ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий".

Официальный представитель МО РФ также обратил внимание на то, что "все подразделения ВС РФ полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а "свидетельства преступлений" в Буче появились только на четвертый день после этого.

В Telegram-канале минобороны ранее появился репост из канала "Война с фейками", авторы которого утверждают, что на одном из видео "труп шевелит рукой". Журналист "Медиазоны" Максим Литаврин в своем "твиттере" опубликовал то же видео в хорошем видео, на котором видно, что никакого шевеления рукой не было. Он пишет, что эффект движения создается царапиной на стекле, через которое ведется съемка.

Подлинность фотографий и видео из Бучи подтверждена экспертами международной правозащитной организацией Human Rights Watch, редакциями международных новостных каналов CNN и BBC.