Городок Буча Киевской области после освобождения. Фоторепортаж
Фото: Associated Press
31 марта украинские войска вернули контроль над городком Буча в Киевской области. После освобождения стало известно о сотнях погибших мирных жителях этого населенного пункта. Около 300 из них были похоронены в братских могилах. Все мировые агентства опубликовали фотографии, на которых видны трупы на улицах Бучи. Многие погибшие не были военными, но они стали целями для российских солдат. Расстреливали пленных (у некоторых убитых были связаны руки), убивали женщин, детей, стариков...
(На первых снимках мы не показываем тела погибших.)
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