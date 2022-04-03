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NEWSru.co.il :: В мире3 апреля 2022 г., 17:00

Посол Израиля в Украине о кадрах из Бучи: "Это военное преступление"

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Посол Израиля в Украине о кадрах из Бучи: "Это военное преступление"

Посол Израиля в Киеве Михаил Бродский опубликовал в социальной сети Twitter сообщение, в котором выразил глубокое потрясение кадрами, поступающими из освобожденной Бучи.

- Городок Буча Киевской области после освобождения. Фоторепортаж

"Я шокирован. Убийство гражданских лиц это военное преступление, которому нет оправдания", - говорится в сообщении.


31 марта украинские войска вернули контроль над городком Буча в Киевской области. После освобождения стало известно о сотнях погибших мирных жителях этого населенного пункта. Около 300 из них были похоронены в братских могилах. Все мировые агентства опубликовали фотографии, на которых видны трупы на улицах Бучи. Многие погибшие не были военными, но они стали целями для российских солдат. Расстреливали пленных (у некоторых убитых были связаны руки), убивали женщин, детей, стариков...

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