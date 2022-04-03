Великобритания требует расследования преступлений в Буче: "Россия использует изнасилование как оружие"

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о полной поддержке расследования Международным уголовным судом преступлений, совершенных в Украине российскими военнослужащими.

Городок Буча Киевской области после освобождения. Фоторепортаж

"Нельзя допустить, чтобы России удалось скрыть свою причастность к злодеяниям при помощи циничной дезинформации. Мы добьемся, чтобы правда о действиях России вышла на свет", - заявила она после того, как стало известно об убийствах и изнасилованиях, совершенных российскими солдатами в Буче.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс обвинила Россию в том, что она использует изнасилования как оружие войны. "Женщин насилуют на глазах у детей, девочек – на глазах у семьи. Изнасилование – это военное преступление", - сказала она.

Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал убийство мирных жителей Бучи резней. Он заявил, что ЕС ужесточит санкции против России и примет участие в сборе свидетельств о военных преступлениях, совершенных российскими военными в Украине.